Погода в Кирове с 25 по 29 октября: переменная облачность и дождь со снегом

В течение всей недели будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове все больше чувствуется приближение зимы: всю рабочую неделю возможны осадки в виде снега.

В понедельник, 25 октября, утро будет прохладным - до минус 2 градусов. День будет ясным, но потеплеет немного, всего до плюс 2. К вечеру похолодает до минус 2, и пойдет снег. Северо-западный ветер сменится на юго-западный и будет не сильным. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление - 752 мм рт. ст.

Во вторник, 26 октября, погода почти не изменится. Правда, солнца почти не будет. Ветер по-прежнему будет дуть с юго-запада со скоростью до 4 м/с. Температура воздуха в течение дня будет от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление начнет падать и придет в норму - 748 мм рт. ст.

В среду, 27 октября, столбик термометра не будет опускаться ниже нуля. Но ожидаются осадки преимущественно мокрый снег. Атмосферное давление упадет до 742 мм рт. ст.

В четверг, 28 октября, будет пасмурно, дождь к вечеру сменится снегом. Днем температура может подняться до плюс 4 градусов. Атмосферное давление по-прежнему будет ниже нормы, но к вечеру начнет повышаться.

В последний день рабочей недели, 29 октября, утром на термометре будет -5. И в течение дня выше минус 2 температуру синоптики не обещают. Небольшой снег к вечеру усилится. Атмосферное давление поднимется до 755 мм рт. ст.