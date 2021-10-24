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Общество24 октября 2021 14:59

В Кирове десятки домов отключили от холодной воды

Без ресурса остались жители сразу двух районов города
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду отключили по причине аварии на трубопроводе

Воду отключили по причине аварии на трубопроводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове без холодного водоснабжения остались жители десятков многоквартирных домов. Ресурс отключили по причине аварии на теплосетях. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

По словам сотрудников ресурсоснабжающей компании, воду отключили в домах, расположенных на улицах Коммунальной, Технической, Базовой, Складской Щорса,Тихой, Булгакова, Тенистой, Нижегородской, Соловьевской, Солодки, Профсоюзной, Красина и Грибоедова в Октябрьском и Ленинском районах областного центра.

На время восстановительных работ для граждан организован подвоз воды. Подробнее узнать о графике и адресах отключения, а также месторасположении цистерн можно здесь.