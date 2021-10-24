В Нагорском районе обнаружили колбасу, не соответствующую ветеринарным нормам

Колбасные изделия не имели маркировки, даты изготовления и герметичной упаковки. Фото: rshn43.ru

До 29 октября руководство одного из магазинов поселка Кобра Нагорского района обязали утилизировать колбасные изделия, не соответствующие ветеринарным требованиям. Подтвердить это сотрудники торговой точки должны документально. Об этом сообщили в УФСВФН по Кировской области.

Представители надзорного органа выявили запрещенную для реализации продукцию в сентября текущего года. На прилавках магазина проверяющие обнаружили колбасные изделия торговой марки «Тимка» и «Сосиски Кусочные с индейкой», которые находились в негерметичной упаковке. Кроме того, на товаре отсутствовала маркировка и дата изготовления.

На директора магазина завели дело об административном правонарушении и выписали штраф в размере 10 000 тысяч рублей. В случае неисполнения требований сотрудников надзорного органа, руководителю грозит уголовная ответственность и лишение права заниматься торговлей.