За сутки коронавирусом в Кировской области заразились 241 человек

В отделении реанимации медицинские работники борются за жизнь 205 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 24 октября, выявили 241 новый случай заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 256 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5497. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 205 жителям региона, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 581. В амбулаторных условиях лечатся 11989 кировчан.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 700 человек. За сутки вакцинировались 1856 жителей области.