В Кирове у кондукторов общественного транспорта появились новые терминалы оплаты

Всего АТП планирует закупить 215 новых терминалов безналичной оплаты. Фото: admkirov.ru

В Кирове кондукторы автобусов и троллейбусов начинают пользоваться новыми терминалами оплаты проезда. Первая партия из 30 устройств уже успешно прошла тестирование на самых загруженных маршрутах. Об этом рассказали в администрации города.

По словам руководителя кировского АТП Дениса Пырлога, на днях на предприятие поступили 50 валидаторов. В скором времени ожидается поставка еще 20.

Большинство терминалов, используемых сейчас на маршрутах, уже устарели. Их срок эксплуатации составляет более 9 лет. Современные платежные устройства поддерживают поддерживают высокоскоростной интернет. Это позволяет быстрее проводить оплату и экономить время, как кондукторов, так и пассажиров.

Отметим, что стоимость одного нового валидатора составляет 21 тыс. рублей. Еще 11 тысяч рублей АТП заплатит за оформление лицензии на каждый из аппаратов. Поэтому предприятие поэтапно выделяет средства на обновление оборудования. Всего к лету 2022 года планируется закупить 215 терминалов.