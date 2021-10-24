Кировский Драмтеатр с 25 октября можно будет посетить только при наличии QR-кода

Введение QR-кода поможет сохранить наполняемость зала на 100%. Фото: kirovdramteatr.ru/about/

С 25 октября кировский Драмтеатр будет пускать своих зрителей только при предъявлении специального QR-кода. Эта вынужденная мера поможет предотвратить рост заболеваемости коронавирусом и сохранить 100% наполняемость зала.

Как сообщили в культурном учреждении, перед началом спектакля QR-код и паспорт потребуют с лиц, достигших 18-летнего возраста. Пропускать зрителей в зал будут по строго с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Отметим, что QR-код могут получить граждане, которые поставили прививку от СOVID-19 или переболели коронавирусом в течение последних 6 месяцев.

Получить информацию по всем интересующим вопросам вы можете у администрации театра, позвонив по телефону: (8332) 22-16-43 (доб.321, 314).