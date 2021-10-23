В Кирове жильцы сразу нескольких домов остались без холодного водоснабжения

Воду пришлось отключить из-за аварии на трубопроводе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 23 октября, жильцы 13 многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Ресурс отключили по причине поломки прорыва участка трубопровода. Об этом рассказали в МУП «Водоканале».

Как сообщили представители ресурсоснабжающей компании, от холодного водоснабжения отключили дома на улицах Советской, Ленина и Красина в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На время восстановительных работ, для жителей организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать о месторасположении цистерн и адресах домов можно здесь.