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Общество23 октября 2021 14:49

В Кирове жильцы сразу нескольких домов остались без холодного водоснабжения

Питьевую воду горожанам будут наливать из специальных цистерн
Алексей Романов
Алексей Романов
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Воду пришлось отключить из-за аварии на трубопроводе

Воду пришлось отключить из-за аварии на трубопроводе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 23 октября, жильцы 13 многоквартирных домов Кирова остались без холодной воды. Ресурс отключили по причине поломки прорыва участка трубопровода. Об этом рассказали в МУП «Водоканале».

Как сообщили представители ресурсоснабжающей компании, от холодного водоснабжения отключили дома на улицах Советской, Ленина и Красина в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На время восстановительных работ, для жителей организован подвоз питьевой воды. Подробнее узнать о месторасположении цистерн и адресах домов можно здесь.