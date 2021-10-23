В Кирове частично демонтировали детскую площадку на улице Егоровской

Благоустроить детскую площадку планируется в 2022 году. Фото: admkirov.ru

В Кирове во дворах многоквартирных домов на улице Егоровской частично демонтировали старую детскую площадку. Принято решение убрать только опасные элементы. Об этом сообщили в администрации города.

По словам представителей терруправления Ленинского района, большая часть объекта находится в неудовлетворительном состоянии. Речь о полном сносе площадке не идет. Ее благоустройство запланировано на 2022 год.

Жильцам предложено подать заявки на участие в конкурсах местных инициатив. Кроме того, рассматриваются возможности получения грантовой поддержки за счет бюджетных средств.