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Общество23 октября 2021 12:21

В Кирове начали останавливать автомобилистов, которые не соблюдают самоизоляцию

Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч рублей
Алексей Романов
Алексей Романов
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Личные данные водителей сверяют с базой Роспотребнадзора и выявляют нарушителей самоизоляции

Личные данные водителей сверяют с базой Роспотребнадзора и выявляют нарушителей самоизоляции

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре Кировской области среди начали выявлять нарушителей самоизоляции среди автомобилистов. Совместные рейды проводят сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Автоинспекторы останавливают водителей, после чего сверяют его личные данные с базой Роспотребнадзора. В нее занесены все граждане, которые болеют коронавирусом и лечатся на дому.

За несоблюдение самоизоляции на автолюбителей составляется административный протокол. Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч рублей.