В Кирове начали останавливать автомобилистов, которые не соблюдают самоизоляцию

Личные данные водителей сверяют с базой Роспотребнадзора и выявляют нарушителей самоизоляции
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В областном центре Кировской области среди начали выявлять нарушителей самоизоляции среди автомобилистов. Совместные рейды проводят сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
Автоинспекторы останавливают водителей, после чего сверяют его личные данные с базой Роспотребнадзора. В нее занесены все граждане, которые болеют коронавирусом и лечатся на дому.
За несоблюдение самоизоляции на автолюбителей составляется административный протокол. Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч рублей.