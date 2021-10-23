В Кирове начали останавливать автомобилистов, которые не соблюдают самоизоляцию

Личные данные водителей сверяют с базой Роспотребнадзора и выявляют нарушителей самоизоляции Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном центре Кировской области среди начали выявлять нарушителей самоизоляции среди автомобилистов. Совместные рейды проводят сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Автоинспекторы останавливают водителей, после чего сверяют его личные данные с базой Роспотребнадзора. В нее занесены все граждане, которые болеют коронавирусом и лечатся на дому.

За несоблюдение самоизоляции на автолюбителей составляется административный протокол. Нарушителям грозит штраф от 15 тысяч рублей.