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Здоровье23 октября 2021 11:20

В Кировской области за сутки COVID-19 заболели еще 239 человек

На дому лечатся почти 12 тысяч пациентов
Алексей Романов
Алексей Романов
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В инфекционных стационарах области медики оказывают помощь 5381 жителю региона

В инфекционных стационарах области медики оказывают помощь 5381 жителю региона

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 23 октября, выявили 239 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 535 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5381. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 201 жителю региона, 58 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 579. В амбулаторных условиях лечатся 11967 кировчан.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 1085 человек. За сутки вакцинировались 6425 жителей области.