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Происшествия23 октября 2021 10:49

Кировчанину, организовавшему два нелегальных игорных клуба, грозит 2 года тюрьмы

На молодого мужчину завели уголовное дело
Алексей Романов
Алексей Романов
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Во время обыска из помещений были изъяты специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование

Во время обыска из помещений были изъяты специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в организации сразу двух незаконных игорных клубов. Азартные игры проводились в помещениях на улицах Комсомольской и Горького. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, нелегальные клубы работали в областном центре с марта по октябрь текущего года. Во время обыска изъято несколько компьютеров со специальным программным обеспечением, а также другое игровое оборудование.

На молодого кировчанина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, организация азартных игр разрешена на территории только пяти регионов России: Алтайского, Приморского, Краснодарского края, а также Калининградской области и Республики Крым.