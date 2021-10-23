Кировчанину, организовавшему два нелегальных игорных клуба, грозит 2 года тюрьмы

Во время обыска из помещений были изъяты специально запрограммированные компьютеры и другое игровое оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове задержали 29-летнего мужчину, который подозревается в организации сразу двух незаконных игорных клубов. Азартные игры проводились в помещениях на улицах Комсомольской и Горького. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

По версии сотрудников ведомства, нелегальные клубы работали в областном центре с марта по октябрь текущего года. Во время обыска изъято несколько компьютеров со специальным программным обеспечением, а также другое игровое оборудование.

На молодого кировчанина завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Отметим, организация азартных игр разрешена на территории только пяти регионов России: Алтайского, Приморского, Краснодарского края, а также Калининградской области и Республики Крым.