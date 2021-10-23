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Общество23 октября 2021 9:29

Погода в Кировской области на 23 и 24 октября: малооблачно, но ветрено

Наступившие выходные окажутся неоднозначными
Алексей Романов
Алексей Романов
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Природа постепенно готовится к предстоящей зиме

Природа постепенно готовится к предстоящей зиме

Фото: Василий Вахрин

Завершается уже второй месяц осени. На этой неделе кировчане увидели первый снег, который напомнил о приближающейся зиме. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз погоды с помощью сервиса rp5.

В субботу, 23 октября, температура воздуха в течение дня поднимется до отметки +8 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. Ветер будет дуть с юго-запада с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление низкое - всего 737 мм ртутного столба. Метеозависимым гражданам необходимо внимательнее следить за своим самочувствием.

В воскресенье, 24 октября, воздух днем прогреется до +6 градусов. Прогнозируется переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер немного утихомирится. Его скорость составит 3-4 м/c. Атмосферное давление останется пониженным - 740 мм ртутного столба.