В Кирове официально создадут спортивную школу «Родина»

Спортшколу открывают для физического развития детей и подготовки спортсменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове появится спортшкола «Родина». Соответствующее распоряжение о создании учреждения появилось на сайте областного правительства.

Согласно документу, функции и полномочии учредителя будет исполнять региональное министерство спорта и молодежной политики. Перечень и состав имущества, необходимого для обеспечения деятельности спортклуба, определит это же ведомство совместно с министерством имущественных отношений. Бюджетные ассигнования на финансирование учреждения обеспечит областной Минфин.

Документ отмечает, что спортшколу создают в целях развития физических возможностей детей и подростков, приобретения ими умений и знаний в области физкультуры и спорта, а также подготовки спортсменов.