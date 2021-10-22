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Спорт22 октября 2021 17:22

В Кирове официально создадут спортивную школу «Родина»

Соответствующее распоряжение издали власти региона
Анастасия Калашникова
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Спортшколу открывают для физического развития детей и подготовки спортсменов.

Спортшколу открывают для физического развития детей и подготовки спортсменов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове появится спортшкола «Родина». Соответствующее распоряжение о создании учреждения появилось на сайте областного правительства.

Согласно документу, функции и полномочии учредителя будет исполнять региональное министерство спорта и молодежной политики. Перечень и состав имущества, необходимого для обеспечения деятельности спортклуба, определит это же ведомство совместно с министерством имущественных отношений. Бюджетные ассигнования на финансирование учреждения обеспечит областной Минфин.

Документ отмечает, что спортшколу создают в целях развития физических возможностей детей и подростков, приобретения ими умений и знаний в области физкультуры и спорта, а также подготовки спортсменов.