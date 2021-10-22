Житель Зуевки, убивший двух человек и устроивший поджог, получил 20 лет «строгача»

На днях мужчине вынесли приговор за содеянное. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области вынесли приговор мужчине, который убил двоих человек и поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Информацию сообщает областной Следком.

Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 декабря 2020 года. 30-летний житель Зуевки, будучи пьяным, пришел к одному из домов в городе. Ногой выбив входную дверь, он избил двух мужчин, которые находились внутри, а после схватил ножи и нанес им множество ран. Оба пострадавших скончались на месте.

Очевидцем произошедшего стал брат свидетеля. Мужчина приставил нож к его горлу и пригрозил убить и его, если тот что-либо расскажет. А после облил горючей жидкостью тела людей, поджег бумагу и бросил на пол. Замести следы не удалось: пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

Преступника задержали, возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: убийство двух лиц, угроза убийством и покушение на уничтожение чужого имущества. На днях суд вынес приговор: 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.