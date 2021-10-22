В Кирове водителям на девять дней запретят парковаться у здания правительства

Меры приняли на время заседаний депутатов ОЗС. Фото: zsko.ru

Кировчанам-автолюбителям запретят парковаться у здания правительства в течение девяти дней. Соответствующее постановление подписала горадминистрация.

Документ называется «Об обеспечении безопасности дорожного движения при проведении Законодательным Собранием Кировской области мероприятий в октябре-декабре 2021 года». Согласно ему, на участке улицы Московской от Карла Либкнехта до Дерендяева, вдоль северной стороны здания правительства, запретят движение, остановку и стоянку транспорта.

Ограничение будет действовать с 7 утра и до окончания мероприятий в следующие дни:

- 26, 27, 28 октября;

- 16, 17, 18 ноября;

- 14, 15, 16 декабря.

Полиция будет оказывать содействие в обеспечении безопасности дорожного движения.