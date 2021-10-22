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Общество22 октября 2021 13:15

В Кирове жильцы 20 многоквартирных домов остались без холодной воды

Причиной послужила авария на трубопроводе
Алексей Романов
Алексей Романов
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На время отключения ресурса для жителей пострадавших домов организован подвоз питьевой воды

На время отключения ресурса для жителей пострадавших домов организован подвоз питьевой воды

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 22 октября, жители 20 домов Кирова остались без холодного водоснабжения. Причиной отключения ресурса стала авария на трубопроводе. Об это рассказали в МУП «Водоканале».

По сообщениям представителей ресурсоснабжающей компании, воду отключили в многоквартирных домах на улицах Грибоедова, Красина, Спасской и Пристанской в Ленинском и Первомайском районах областного центра.

На время восстановительных работ организован подвоз питьевой воды. Подробнее ознакомиться с графиком отключения, а также месторасположением цистерн можно здесь.