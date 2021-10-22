В Кирове женщине сняло скальп станком: решается вопрос о возбуждении дела

Жещина получила рвано-скальпированную рану головы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области оператору деревообрабатывающего станка сняло скальп. Сейчас расследование несчастного случая окончено, решается вопрос о возбуждении административных дел. Об этом рассказали в региональной Гострудинспекции.

ЧП произошло 12 сентября 221 года. В тот вечер женщину-оператора вызвали на вечернюю смену, хотя она не должна была работать в тот день. Работница попыталась надеть на нижние ролики станка спавший ремень. В этот момент оборудование неожиданно заработало. С головы сотрудницы упала каска, и ее волосы намотало на вал роликов. В итоге с кировчанки частично сняло скальп.

После несчастного случая начались проверки. Выяснилось, что работодатель допустил нарушения законодательства, в частности, отсутствие защитного ограждения оборудования и контроля за сотрудником. Руководству выдали предписание об устранении нарушений. Работодателя и должностных лиц теперь могут привлечь к административной ответственности.