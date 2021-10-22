Кировчане будут работать с 25 по 30 октября

До наступления объявленной нерабочей недели все предприятия будут функционировать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 25 по 30 октября предприятия закрываться не будут. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на своей странице ВКонтакте.

- С учетом действующих мер мы приняли решение не вводить режим нерабочих дней с 25 по 30 октября. Мы не закрываем бизнес, даем ему возможность работать и зарабатывать, - заявил глава региона.

Однако неделя с 30 октября по 7 ноября все-таки будет нерабочей - по указу президента РФ. Как будут работать предприятия области в эти дни, еще не решено. Региональный оперштаб рассмотрит этот вопрос на ближайшем заседании 25 октября.

Напомним, ранее мы писали, что с 25 октября по 7 ноября для кировчан вводятся QR-коды. Посетить большую часть общественных мест можно будет только при его наличии. Подробнее - здесь.