В Омутнинске водитель «Лады» сбил 8-летнюю девочку

Происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 21 октября, в Омутнинске под колесами легковушки пострадала 8-летняя девочка. Происшествие случилось в 11 часов 15 минут на улице Комсомольской у дома № 34.

Как сообщили в Госавтоинспекции Кировской области, 60-летний водитель автомобиля «Лада» не заметил ребенка и не смог вовремя затормозить. В результате ДТП маленькая девочка, которая шла по пешеходному переходу, получила травмы. Насколько серьезными они оказались, а также потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 9 ДТП, в которых 10 человек получили травмы, в том числе два несовершеннолетних. Из-за резкой смены погоды и ухудшения дорожной ситуации водителей просят быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и дистанцию.