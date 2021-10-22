Сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей не только в черте города, но и на въезде и выезде из него Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу,22 октября, в Нововятском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» автомобилистов. Ловить нетрезвых водителей будут сотрудники ГИБДД, народные дружинники и активисты организации «Ночной Патруль». Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские будут останавливать автолюбителей не только на улицах города, но также на въезде и выезде из областного центра. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Для предотвращения коррупции и других конфликтных ситуации автомобили ГИБДД оборудованы видеорегистраторами. Граждан просят сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 02 или 102.