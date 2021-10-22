За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился у 237 человек

В инфекционных стационарах медработники лечат от коронавируса более 5 тысяч жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 22 октября, выявили 237 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 498 человек.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5351. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 233 жителям региона, 61 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 574. В амбулаторных условиях лечатся 11811 кировчан.

В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 820 человек. За сутки вакцинировались 5 872 жителя области.