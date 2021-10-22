Житель Кирово-Чепецкого района откопал на своем участке снаряд времен Первой мировой войны

Внутри снаряда находился несработавший взрыватель, который мог сдетонировать в любой момент. Фото: 43.rosguard.gov.ru

Житель села Ильиснкое Кирвово-Чепецкого района нашел на своем приусадебном участке снаряд времен Первой мировой войны. Мужчина незамедлительно вызвал саперов, которые обезвредили опасный боеприпас. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В считанные часы на место находки прибыли все экстренные службы. Специалисты установили, что это действительно 76-мм осколочно-фугасный снаряд. Боеприпас был сильно поврежден элементами коррозии. Однако внутри находился несработавший взрыватель, который мог сдетонировать в любой момент. Саперы аккуратно пометили снаряд в специальный контейнер, вывезли на полигон и уничтожили.

Если вы обнаружили подозрительный, взрывоопасный предмет соблюдайте правила безопасности:

- Прекратите выполнять работу;

- Отойдите от подозрительного предмета на безопасное расстояние;

- Предупредите окружающих об опасной находке;

- До прибытия специалистов не подпускайте к предмету посторонних;

- Позвоните по телефону 102.