На территории Кировской области живут 256 видов диких птиц. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области построят гнездовые платформы для редких видов птиц. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На данный момент в наших краях живут 256 видов диких птиц. В том числе редкие и находящиеся под угрозой исчезновения - скопа, орлан-белохвост, беркут, змееяд, большой подорлик и другие. Чтобы обеспечить их воспроизводство, нужно создать для этого условия. Многих хищных птиц ограничивает отсутствие мест, где можно было бы построить гнездо. Именно эту проблему и стали решать ученые ВятГУ.

По словам специалистов, постройка искусственных гнезд довольно эффективна: так удалось сохранить минимум 21 редкий вид. Для их изготовления предложили типовые решения с учетом предпочтений птиц. К примеру, для скопы, беркута и орлана-белохвоста подойдет открытая гнездовая платформа размером от 100х100 до 120х120 см, которую можно расположить на вершине дерева, берегу реки, озера или болота. Для змееяда - платформа поменьше, 80х80 см, в кроне дерева, в разреженном сосновом лесу с обилием змей.

Искусственные гнезда разместятся в в Вятскополянском, Кильмезском, Нолинском, Подосиновском районах и в окрестностях Кирова. Развешивать их будут с сентября по февраль.