В Слободском под колесами иномарки оказалась 70-летняя пенсионерка

По предварительным данным, пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 19 октября, в Слободском пострадала 70-летняя женщина-пешеход. Происшествие случилось в 17 часов 48 минут на улице Грина у дома № 53. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Кировской области.

По предварительным данным, 33-летняя хозяйка автомобиля «Фиат Альбеа» не смогла вовремя заметить переходящую дорогу пенсионерку и сбила ее. В результате ДТП пожилая женщина получила травмы. Насколько серьезными оказались повреждения, а также потребовалась ли ей госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.