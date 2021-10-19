В Кирово-Чепецке четвертый день ищут 15-летнего подростка

О местонахождении юного чепчанина ничего не известно с 16 октября. Фото: vk.com/ornkirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске 15-летнего подростка. В последний раз Данила Полякова видели 16 октября. С тех пор о нем ничего не известно. Об этом сообщили в отряде по розыску несовершеннолетних «Первый».

Волонтеры подготовили приметный портрет пропавшего. Рост Данила 165 см. У него худощавое телосложение, русые волосы и голубые глаза. Был одет в темные штаны, черную куртку и кроссовки со светлыми полосками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просьба сообщить об этом по телефону: 02 или 112.