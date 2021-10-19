В пробах воды из озера в слободе Малые Ряби нашли опасные вещества

В воде обнаружили аммиак, фенол, медь, цинк, нефтепродукты и формальдегиды. Фото: vk.com/onfkirov

В пробах вода, взятых из водоема в слободе Малые Ряби, обнаружили вредные для организма человека вещества. Именно они стали причиной удушливого запаха, на который жалуются местные жители с июня этого года. Об это сообщили в региональном штабе ОНФ.

Экспертиза показала, что в воде содержится большое количество аммиачных соединений и фенолов. А специалисты регионального министерства охраны окружающей среды обнаружили в пробах значительное количество меди, цинка, нефтепродуктов, и формальдегидов. Это полностью опровергает версию, что причиной неприятного, отравляющего запаха послужил прорыв канализации в поселке Ганино. Подобное загрязнение характерно сбросу отходов промышленного предприятия.

Местные жители уже направили в администрацию города соответствующее обращение. По словам властей, с предприятием ведется работа. Руководству направлено письмо о необходимости устранить все последствия.