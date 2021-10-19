В Слободском районе на одном участке трассы произошло два ДТП за пять минут

Первое ДТП на трассе произошло с участием микроавтобуса. Фото: vk.com/gibdd43

18 октября в Слободском районе произошло сразу две аварии буквально за пять минут. Причем обе - на одном и том же отрезке дороги: 656 км федеральной автодороги «Кострома – Шарья – Киров – Пермь». Информацию сообщает областная ГИБДД.

Первое ДТП случилось в 06.20. «Хендай Туксон» выехал на «встречку», где столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген Транспортер». Легковушка вылетела с трассы от удара в кювет. В результате пострадали только две пассажирки иномарки - женщины 18 и 48 лет.

Вторая авария произошла через пять минут, в 06.25. «Фольксваген Поло» врезался в «Ладу Ларгус», припаркованную на обочине трассы. В результате аварии пострадали двое человек, находившихся в отечественной машине - 51-летний водитель и 19-летняя пассажирка.

Через пять минут на этом же участке трассы одна машина врезалась в другую. Фото: vk.com/gibdd43

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП, в которых пострадали семь человек. Погибших нет.