В Кирове водитель иномарки сбил мужчину, который шел по трассе

Возможной причиной происшествия могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 18 октября, на выезде из Кирова произошло ДТП с участием пешехода. Инцидент случился в 17 часов 20 минут на 15 км трассы Киров - Советск - Яранск. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «Исузу» не смог вовремя заметить 49-летнего мужчину, который шел по краю дороги в попутном направлении. В результате владелец иномарки не успел затормозить и наехал на пострадавшего. Пешеход получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация не сообщается.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых семь человек получили травмы.