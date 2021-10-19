За сутки в Кировской области коронавирус подтвердился еще у 214 человек

В инфекционных стационарах области медработники лечат от коронавируса более 5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области, по данным оперштаба на 19 октября, выявили 214 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 523 человека.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 составляет 5435. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи оказывают помощь 204 жителям региона, 41 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 567. В амбулаторных условиях лечатся 10932 кировчанина .

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 3888 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 608 человек. Бригады скорой помощи 1817 раз выезжали на вызовы.