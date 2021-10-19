В Кирове ремонтируют лестницу, ведущую к пешеходной Спасской

Работы ведутся на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжают ремонтировать городские лестницы. Сейчас восстанавливают объект на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Об этом сообщили в горадминистрации.

На спуске к пешеходному участку улицы Спасской отремонтируют оба лестничных пролета. Рабочие уже демонтировали большую часть старых материалов и сейчас устанавливают бортовой камень. После этого специалисты подготовят основание для укладки брусчатки.

Всего в Кирове планируется отремонтировать более 20 разбитых лестниц. На эти цели выделили порядка трех миллионов рублей. Работы планируется завершить в течение двух месяцев, если погода будет способствовать этому.

Напомним, ранее мы писали, что в Кирове ремонтируют лестничный марш на улице Комсомольской. Восстановление объекта уже закончено. Подробнее - здесь.