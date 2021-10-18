В Кирове снова ограничат движение через ж/д переезд на Потребкооперации

На переезде пройдут ремонтные работы. Фото: Рамиль Галиев

В Кирове ограничат движение через ж/д переезд по улице Потребкооперации, в районе нефтебазы. Об этом информирует пресс-служба ГЖД.

Ограничения будут действовать с 20.00 19 октября до 05.00 20 октября. На ж/д переезде должны пройти ремонтные работы, в частности, замена резинокордового настила. Для спецтранспорта проезд будет не ограничен, его пропуск организуют в оперативном режиме.

Автомобилистам сообщают, что объехать проблемный участок возможно по путепроводу, ведущему в Чистые пруды. Кировчан просят учесть эту информацию при планировании маршрута.

Отметим, ранее движение через этот переезд уже ограничивали - с 15 до 16 октября. Кроме того, напоминаем, что сейчас временно перекрыта улица Горбачева, подробнее - здесь.