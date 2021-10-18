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Происшествия18 октября 2021 17:13

В Кирове мужчина напал с ножом на свою 71-летнюю бабушку

Пенсионерка не позволила внуку пожить в ее второй квартире, и тот схватился за оружие
Анастасия Калашникова
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Нападавшего задержали, он заключен под стражу.

Нападавшего задержали, он заключен под стражу.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове задержали молодого человека. Житель областного центра напал на собственную бабушку и изрезал ее ножом. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение: 71-летняя кировчанка стала жертвой преступления. Женщина обратилась за помощью к соседям. В итоге ее госпитализировали со множественными ранениями живота, груди и рук.

Прибывшие в квартиру пенсионерки сотрудники ППС задержали подозреваемого - пьяного 29-летнего молодого человека, внука пострадавшей женщины. На месте нашли и нож, которым изрезали кировчанку. Орудие изъяли, а парня задержали.

Как рассказала сама бабушка, между ней и внуком разгорелась ссора: внук хотел пожить в ее второй квартире, а она отказала ему в просьбе. Тогда молодой человек схватил нож и набросился на пенсионерку. Ей удалось вырваться и убежать к соседям.

Сейчас кировчанин заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».