В Заксобрании Кировской области хотят сократить количество государственных должностей

Инициативу выдвинули на рассмотрение областного Заксобрания. Фото: zsko.ru

В Заксобрании Кировской области планируют сократить количество государственных должностей. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатов 18 октября. Инициатором выступил Председатель ОЗС Роман Береснев.

Проект называется «О внесении изменений в Закон Кировской области «О Законодательном Собрании Кировской области». Если его примут, то в ОЗС сократится количество вице-спикеров - с трех до двух. Кроме того, предлагается уменьшить и число парламентариев, которые могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, с восьми до шести.

- С самого начала работы седьмого созыва я поднимал вопрос о сокращении числа государственных должностей в Законодательном Собрании. Депутатов теперь меньше, и координировать депутатский корпус можно силами двух, а не трех заместителей Председателя, это же касается и председателей комитетов, работающих на постоянной основе. Эта позиция стала основой законопроекта, который я сегодня внес на рассмотрение, - прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Роман Береснев. Он также добавил, что принятие законопроекта позволит сэкономить средства областного бюджета.