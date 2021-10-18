В Кирово-Чепецком районе «Волга» съехала с трассы и врезалась в дорожный знак

Авария произошла вечером 17 октября. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецком районе «Волга» вылетела с трассы и врезалась в дорожный знак. ДТП оказалось смертельным, сообщает областная ГИБДД.

Трагедия произошла 17 октября в 18.40 на 2 км трассы «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница Удмуртской Республики». Как сообщает ведомство, «Волга» съехала с проезжей части и врезалась в дорожный знак. К сожалению, 39-летний водитель погиб. Уснул он за рулем, отвлекся или не справился с управлением - неизвестно.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за прошедшие три дня с 15 по 17 октября на дорогах Кировской области произошло 12 ДТП. В них погибли два человека и пострадали 13.