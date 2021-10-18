В Кирове 160 горожан обратились в прокуратуру из-за отсутствия отопления и горячей воды

У некоторых кировчан до сих пор нет отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове продолжают контролировать вопрос с отоплением. Точнее, его отсутствием. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

Так, с начала отопительного сезона 2021-2022 ведомство получило более 160 обращений кировчан об отсутствии тепла и горячей воды в домах, за что руководство филиала ПАО «Т Плюс» внесли очередное представление. Вскрылись факты нарушений лицензионных требований двух управляющих компаний города, возбуждены административные производства.

Представления получили также 11 управляющих организаций Кирова за ненадлежащую подготовку общедомового имущества к отопительному периоду и пять ресурсоснабжающих компаний - за бездействие при определении и утверждении нормативов запасов топлива и технологических потерь.

Проверки будут продолжаться.