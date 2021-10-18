Строительство радужнинской школы на 1000 мест идет по графику

Строительно-монтажные работы в школе завершены. Фото: admkirov.ru

В Радужном продолжается строительство школы на 1000 учащихся. Глава Кирова Елена Ковалева и депутаты Гордумы посетили площадку, чтобы узнать, как продвигаются работы.

Представитель компании-подрядчика Владимир Ложкин сообщил, что стройка идет по графику. Над возведением школы ежедневно трудятся 160-170 человек. До установленного срока - май 2022 года - объект должен быть готов.

Сейчас завершены монтажно-строительные работы. Здание учебного корпуса завели под крышу, рабочие ставят окна, проводят внутреннее отопление, водопровод, канализацию и занимаются отделкой помещений. Для слабовидящих детей у центрального входа положили специальную плитку. Полностью готов также каркас физкультурно-оздоровительного комплекса. В ноябре специалисты должны закончить монтаж крыши. В здании, по плану, будут спортзал, бассейн, хореографический и актовый залы, кабинеты для занятий музыкой и иностранными языками.

Помимо того, рабочие занимаются и устройством спортобъектов, размещенных на улице. Так, сейчас у стадиона школы уже есть футбольное поле и беговые дорожки. На данный момент идет установка оборудования для занятий волейболом и баскетболом. А рядом с учебным корпусом возвели автогородок.

Параллельно с этим занимаются благоустройством территории - прилегающей и за пределами школы. В частности, из бюджета выделят средства на пешеходную дорожку от проспекта Строителей до переулка Школьного, ведущей также к детсаду №22.

- Нужно уже сейчас приступать к проектированию, чтобы к началу следующего учебного года сделать дорогу к школе удобной и безопасной для детей, - заметила глава города Елена Ковалева.