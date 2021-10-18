В Кировской области число пациентов с коронавирусом превысило 11 тысяч

За предыдущие сутки в медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 469 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области, по данным оперштаба на 18 октября, выявили 211 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 206 выздоровевших.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 снова увеличилось, сейчас на лечении находятся 5570 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи помогают 206 пациентам, 46 «тяжелых» подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на два и достигло 564. В амбулаторных условиях лечатся 10524 жителя региона.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 4538 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 469 человек. Бригады скорой помощи 1775 раз выезжали на вызовы.