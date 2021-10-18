Прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 октября: первый снег и резкое потепление в конце недели

На наступившей рабочей неделе выпадет первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наступившая рабочая неделька выдастся ветреной и дождливой. А кое-где даже и снежной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 18 по 22 октября.

В понедельник, 18 октября, ожидается температура воздуха до +8 градусов. Утром порадует солнышко, ближе к полудню небо затянется тучами. С 15 до 21 часа прогнозируется небольшой дождь. Порывы ветра могут достигать 10 м/с. Атмосферное давление - в норме.

Во вторник, 19 октября, будет ну совсем холодно. Термометры покажут отметку в +3 градуса, весь день, до самого вечера, будет небольшой дождь. Порывы ветра могут составлять до 9 м/с. Атмосферное давление к вечеру упадет до 738 мм ртутного столба. А ночью ожидаются заморозки: температура воздуха упадет до -1 градуса.

В среду, 20 октября, погоду будет шатать. В 9 утра термометры покажут отметку в 0 градусов. К 12 часам она дойдет до +3 градусов. К 15 часам - до +2, к тому же пойдет дождь вперемешку с первым снегом. В 18 часов температура воздуха понизится до -1 градуса, и пойдет самый настоящий первый снег. Порывы ветра - до 7 м/с. Атмосферное давление вернется в норму.

В четверг, 21 октября, температура будет преимущественно «плюсовая», от 0 до +2 градусов, так что снова ждем дождя и мокрого снега. Именно они порадуют кировчан с 15 часов и до ночи. Порывы ветра - до 15 м/с, будьте осторожны! Атмосферное давление в течение дня упадет до низкого - 736 мм ртутного столба.

В пятницу, 22 октября, абсолютно неожиданно и резко потеплеет: в течение дня температура воздуха поднимется до +11 градусов. Погода будет пасмурной, но осадков не предвидится. Порывы ветра вновь достигнут 15 м/с. Атмосферное давление - очень низкое, 730-735 мм ртутного столба.