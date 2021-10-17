Житель Юрьи лишился иномарки из-за долгов

Автомобиль изъяли и увезли на спецстоянку. Фото: УФССП по Кировской области

В Юрье приставы отобрали у местного жителя машину - за долги. Об этом рассказали в областном УФССП.

Как сообщает ведомство, у 28-летнего мужчины накопилось задолженностей на 130 тысяч рублей - штрафы из ГИБДД, налоговые платежи и другие. Добровольно погашать их он не собирался. Приставы узнали, что у мужчины есть автомобиль, «Киа Рио», который решено было изъять. Машину объявили в розыск, сам житель Юрьи заявил, что продал ее другому человеку.

В итоге «ласточку» нашли - в Кирове, во дворе дома одного из друзей мужчины. Иномарку арестовали и увезли на спецстоянку. В скором будущем машину продадут, чтобы закрыть накопившеся долги.