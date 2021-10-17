В кировской исправительной колонии нашли нарушения закона

В учреждении прошла проверка соблюдения требований законодательства. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области нашли нарушения в одной из исправительных колоний. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка прошла в ФКУ ИК № 6 УФСИН России по Кировской области - исправительной колонии особого режима в поселке Восточный Омутнинского района. Там содержатся осужденные за совершение преступлений при особо опасном рецидиве.

Так, проверяющие осмотрели общежития и объекты коммунально-бытового и хозяйственного назначения, поговорили с самими осужденными. По итогам решили, что в целом в колонии созданы необходимые материально-бытовые условия. Воспитательная работа также не вызвала нареканий. Вопросы появились из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Сотрудники прокуратуры провели оперативное совещание с руководством колонии. По итогам проверяющие внесли представление для устранения нарушений.