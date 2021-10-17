За сутки коронавирусом заразились 213 жителей Кировской области

В тяжелом состоянии находится 201 пациент. К ИВЛ подключены 52 заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области, по данным оперштаба на 17 октября, выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 341 выздоровевшего.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 снова увеличилось, сейчас на лечении находятся 5487 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи помогают 201 пациенту, 52 «тяжелых» подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на два и достигло 560. В амбулаторных условиях лечатся 10492 жителя региона.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 6084 исследования на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 670 человек. Бригады скорой помощи 1757 раз выезжали на вызовы.