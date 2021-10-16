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Происшествия16 октября 2021 17:46

В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего без вести три дня назад

В последний раз он выходил на связь 13 октября
Ангелина Табрисова
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Мужчину разыскивают волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Мужчину разыскивают волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове разыскивают мужчину, пропавшего три дня назад. В последний раз Дмитрий Деккер выходил на связь 13 октября 2021 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Дмитрию Викторовичу 35 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, у него темные волосы и серо-голубые глаза. Во что был одет кировчанин на момент исчезновения, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 либо 112.