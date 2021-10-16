В Нововятске заканчивают ремонт спорткомплекса «Россия»

В зале будут заниматься как воспитанники спортшколы, так и жители микрорайона. Фото: admkirov.ru

В Нововятсе заканчивают ремонтировать спорткомплекс «Россия». Как сообщает горадминистрация, в здании смонтировали новую систему отопления и ресурс уже подают на объект. Внутри завершают отделочные работы. Рабочим предстоит нанести футбольную разметку на пол спортзала и установить защитные сетки на стены и окна.

Из выполненных уже работ - установленная энергосберегающая система освещения и современная вентиляция. Напольное покрытие практически полностью уложено. Подрядчик занимается и наружной отделкой - фасадом здания. Вскоре начнется обустройство отмостки фундамента и водоотведения.

В зале будут заниматься воспитанники всех секций спортшколы - бокса, лыжных гонок, акробатики. Жители всего микрорайона также могут приходить, по желанию. В будущем планируется установить еще и две зрительские трибуны. На фасаде, возможно, повесят светодиодный экран с логотипом «России».

Напомним, спортзал не работает с 2009 года. На его капремонт выделили более 15,8 миллионов рублей. Ремонт планируют закончить в течение ближайших двух-трех недель.