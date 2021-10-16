В Кировской области коронавирусом болеют 15 тысяч человек

В тяжелом состоянии находятся более 200 человек из 5440. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кировской области, по данным оперштаба на 16 октября, выявили 209 новых случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки выписали 492 выздоровевших.

Число пациентов в инфекционных стационарах с COVID-19 снова увеличилось, сейчас на лечении находятся 5440 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии врачи помогают 206 пациентам, 60 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев за последние сутки увеличилось на два и достигло 560. В амбулаторных условиях лечатся 10454 жителя региона.

За прошедшие сутки лаборатории региона выполнили 7236 исследований на коронавирус. В медучреждениях прошли компьютерную томографию легких 767 человек. Бригады скорой помощи 1874 раза выезжали на вызовы.