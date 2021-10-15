Ремонт проезжей части уже закончен, идет обустройство пешеходной зоны. Фото: admkirov.ru

На Студенческом проезде сделают новые тротуары. Об этом сообщили в горадминистрации.

Сейчас ведется ремонт этой улицы на отрезке от Лепсе до Московской. На состояние проезда кировчане не раз обращали внимание. Так, проезжую часть уже закончили обновлять. Рабочие на днях уложили два слоя асфальтобетона. Сейчас специалисты обустраивают съезды и тротуары.

На нечетной стороне Студенческого проезда, у корпуса изменят расположение пешеходной зоны. Тротуары там находились в практически аварийном состоянии, по сообщению мэрии. Из-за того, что вуз демонтирует свою пешеходную дорожку, ближе к проезжей части сделают новую - из брусчатки. Вдоль дома, территория которого прилегает к проезду, тоже отремонтируют пешеходную зону.