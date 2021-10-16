Прогноз погоды в Кирове на 16 и 17 октября: пасмурно, очень сильный ветер

Зонт на грядущих выходных не пригодится. Почти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выходные будут пасмурными! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 16 и 17 октября.

В субботу, 16 октября, погода будет облачной и очень ветреной. Порывы достигнут 15 м/с, будьте осторожны! Температура воздуха в течение дня поднимется от +6 до +11 градусов. Около 18 часов ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление обещает быть в пределах нормы.

В воскресенье, 17 октября, осадков не обещается вовсе. Ветер снова усилится: порывы составят до 11 м/с. Утро будет солнечным, после полудня небо затянут тучи. Отметка на термометре в течение дня будет колебаться от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление - в норме.