Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 октября 2021 15:06

В Кирове временно ограничат проезд по двум улицам

Водителей просят учитывать эту информацию при построении маршрута
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
На участках будут проходить земляные работы.

На участках будут проходить земляные работы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом информирует горадминистрация.

Так, с 18 по 31 октября ограничат проезд по четной стороне улицы Горбачева. Причина - в прокладке хозяйственно-бытовой канализации к дому №18 по этой улице.

Второй участок - улица Потребкооперации в районе ж/д переезда из-за проведения на нем земляных работ. Движение будет ограничено 15 октября с 20 до 22 часов и 16 октября с 3 до 5. В промежутке между этими интервалами, то есть с 22 часов 15 октября до 3 часов 16 октября, проезд будет перекрыт совсем.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.