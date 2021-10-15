В Кирове временно ограничат проезд по двум улицам

На участках будут проходить земляные работы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове временно ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом информирует горадминистрация.

Так, с 18 по 31 октября ограничат проезд по четной стороне улицы Горбачева. Причина - в прокладке хозяйственно-бытовой канализации к дому №18 по этой улице.

Второй участок - улица Потребкооперации в районе ж/д переезда из-за проведения на нем земляных работ. Движение будет ограничено 15 октября с 20 до 22 часов и 16 октября с 3 до 5. В промежутке между этими интервалами, то есть с 22 часов 15 октября до 3 часов 16 октября, проезд будет перекрыт совсем.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.