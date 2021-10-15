В Кирове 15 октября пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

Сегодня в Кирове будут ловить нетрезвых водителей. О проведении традиционных «сплошных проверок» 15 октября сообщили в областной ГИБДД.

На этот раз профилактическое мероприятие пройдет в Октябрьском и Первомайском районах Кирова. На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. В помощь автоинспекторам выйдут активисты «Ночного Патруля» и представители добровольных народных дружин.

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде положен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, не стоит забывать, что во всех патрульных автомобилях установлены видеорегистраторы.