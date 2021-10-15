Киров оказался на 70 месте из 100 по уровню зарплат в 2021 году

По сравнению с другими городами страны, по части зарплат мы далеко не первые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Киров оказался 70 из 100 городов по уровню зарплаты. Инфографику предоставили специалисты «РИА Рейтинг».

Так, среднемесячная чистая зарплата кировчан в первом полугодии 2021 года, согласно данным экспертов, составила 36,9 тысячи рублей. При этом соотношение зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора в нашем городе составляет 2,33. Для сравнения: на первом месте в рейтинге находится Салехард, где это соотношение равно 4,99. То бишь чуть ли не идеально. Хотя зарплаты в ЯНАО (106,4 тысячи в среднем за полгода) соответствуют ценам.

Специалисты также установили, что, по сравнению с первым полугодием 2020 года, зарплаты кировчан в 2021 году изменились на 8,3%.