В кировском хостеле задержали наркоторговца из Перми

На время расследования мужчину заключили под стражу. Фото: скрин с видео 43.мвд.рф

В Кирове поймали наркоторговца из Перми с партией веществ при себе. Об этом сообщили в областном УМВД.

Как выяснилось, 47-летний мужчина, ранее уже судимый, приехал в Киров из Перми. В нашем городе он получил партию наркотиков для дальнейшего распространения. Задержали его в одном из городских хостелов. При себе у пермяка оказалось более 37 грамм марихуаны и около 30 грамм «синтетики», что считается крупным размером.

Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. На время его расследования наркоторговца заключили под стражу. Скорее всего, в родные края ему предстоит вернуться не скоро.